Розвиває 160 км/год: представлено найшвидший електросамокат у світі (відео)
Британський стартап Bo розробив екстремальний електроскутер The Turbo. Він є найшвидшим у світі.
Bo The Turbo здатен розвинути 160 км/год, тобто швидший, аніж деякі доступні мотоцикли з малокубатурними двигунами. Його подробиці розкрили на сайті виробника.
Електросамокат Bo The Turbo розробляла команда спеціалістів, які раніше працювали в Jaguar Land Rover та команді "Формули-1" Williams. У його конструкції використані інноваційні матеріали та технології.
Новий електросамокат Bo The Turbo оснащений одразу двома моторами, які сумарно розвивають 32,5 к. с. (24 кВт). Питома потужність на кілограм ваги вища, аніж в суперкарі Bugatti Veyron.Важливо
Підвіска Bo The Turbo спроєктована таким чином, щоб підвищити стабільність та зчеплення з дорогою на високих швидкостях. Крім того, електричний самокат отримав доволі потужні гальма.
Найшвидший електросамокат наразі проходить тестування. Його планують невдовзі випускати серійно, проте дешевим він не буде. Купити електросамокат Bo The Turbo можна буде приблизно за 30 000 доларів.
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