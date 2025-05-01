Нову електричну модель від Renault оцінили в 999 євро (фото)

Презентовано новий Alpine 100A GT від Renault. Електрична модель надійде в продаж із літа за ціною від 999 євро.

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Alpine розширює лінійку двоколісного електротранспорту. Спортивний бренд Renault Group раніше уже почав випуск електричних велосипедів, а тепер презентував електросамокат 100A GT. Його розробили у партнерстві з виробником електроскутерів Cibox.

Запас ходу Alpine 100A GT перевищує 500 км Фото: Renault

Дизайн самоката витриманий у стилістиці електромобіля Alpine A290. Його пофарбували у фірмовий синій колір, а світлодіодні фари прикрасили Х-подібним візерунком. Нанесено і логотипи Alpine.

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Маса Alpine 100A GT складає приблизно 20 кг. Його корпус виготовлено зі сталі і він є водонепроникним. Для електросамоката розробили спеціальний мобільний застосунок, також є цифровий щиток приладів.

Електромотор має пікову потужність 1,6 к. с. (1,2 кВт), а максимальну швидкість Alpine 100A GT обмежили на позначці 25 км/год. Батарея ємністю 0,65 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 50 км.

Оснащення включає цифровий щиток приладів Фото: Renault

Виробництво Alpine 100A GT, скоріше за все, налагодять у Китаї. Пізніше двоколісну лінійку розширять електросамокати в стилі інших моделей Renault Alpine.

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