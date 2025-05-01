Новую электрическую модель от Renault оценили в 999 евро (фото)

Презентован новый Alpine 100A GT от Renault. Электрическая модель поступит в продажу с лета по цене от 999 евро.

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Alpine расширяет линейку двухколесного электротранспорта. Спортивный бренд Renault Group ранее уже начал выпуск электрических велосипедов, а теперь презентовал электросамокат 100A GT. Его разработали в партнерстве с производителем электроскутеров Cibox.

Запас хода Alpine 100A GT превышает 500 км Фото: Renault

Дизайн самоката выдержан в стилистике электромобиля Alpine A290. Его покрасили в фирменный синий цвет, а светодиодные фары украсили Х-образным узором. Нанесены и логотипы Alpine.

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Масса Alpine 100A GT составляет примерно 20 кг. Его корпус изготовлен из стали и является водонепроницаемым. Для электросамоката разработали специальное мобильное приложение, также есть цифровой щиток приборов.

Электромотор имеет пиковую мощность 1,6 л. с. (1,2 кВт), а максимальную скорость Alpine 100A GT ограничили на отметке 25 км/ч. Батарея емкостью 0,65 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 50 км.

Оснащение включает цифровой щиток приборов Фото: Renault

Производство Alpine 100A GT, скорее всего, наладят в Китае. Позже двухколесную линейку расширят электросамокаты в стиле других моделей Renault Alpine.

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