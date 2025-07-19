Развивает 160 км/ч: представлен самый быстрый электросамокат в мире (видео)

Британский стартап Bo разработал экстремальный электроскутер The Turbo. Он является самым быстрым в мире.

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Bo The Turbo способен развить 160 км/ч, то есть быстрее, чем некоторые доступные мотоциклы с малокубатурными двигателями. Его подробности раскрыли на сайте производителя.

Электросамокат Bo The Turbo разрабатывала команда специалистов, которые ранее работали в Jaguar Land Rover и команде "Формулы-1" Williams. В его конструкции использованы инновационные материалы и технологии.

Электросамокат имеет мощные тормоза

Новый электросамокат Bo The Turbo оснащен сразу двумя моторами, которые суммарно развивают 32,5 л. с. (24 кВт). Удельная мощность на килограмм веса выше, чем у суперкара Bugatti Veyron.

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Подвеска Bo The Turbo спроектирована таким образом, чтобы повысить стабильность и сцепление с дорогой на высоких скоростях. Кроме того, электрический самокат получил довольно мощные тормоза.

Bo The Turbo стоит 30 000 долларов

Самый быстрый электросамокат сейчас проходит тестирование. Его планируют вскоре выпускать серийно, однако дешевым он не будет. Купить электросамокат Bo The Turbo можно будет примерно за 30 000 долларов.

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