У продаж надходить дешевший електрифікований суперник Rolls-Royce Cullinan від BYD (фото)

Лінійку Yangwang U8 поповнила розкішна подовжена модифікація L. Великий позашляховик від BYD має дорогий салон та золотий декор, а також отримав 1180-сильну електрифіковану установку і вміє їздити боком.

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Новий BYD Yangwang U8 в подовженому виконанні надходить у продаж в Китаї за ціною від 1,3 мільйона юанів ($181 000) і стане доступнішою альтернативою Rolls-Royce Cullinan. Про люксовий позашляховик розповіли на сайті CarNewsChina.

Позашляховик BYD Yangwang U8L вирізняється 23-дюймовими дисками і двосекційними дверима багажника. Його логотип та деякий декор виготовили з 24-каратного золота. До того ж, авто подовжили.

Позашляховик подовжили до 5,4 м Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Yangwang U8L:

довжина – 5400 мм;

ширина – 2049 мм;

висота – 1921 мм;

колісна база – 3250 мм.

Салон BYD Yangwang U8L оздобили дорогою шкірою та деревом. На передній панелі встановили три екрани, окремий монітор є і для задніх пасажирів.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: CarNewsChina

Позашляховик є шестимісним, причому крісла першого і другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також є панорамний дах, камери кругового огляду, роздільний клімат-контроль, і вікна з функцією зміни ступеню тонування.

Новий BYD Yangwang U8L дебютував у плагін-гібридному виконанні із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і чотирима електромоторами. Сумарна віддача становить 1180 к. с., що дозволяє стартувати до сотні за 3,6 с. Запас ходу на бензині та електротязі складає 1000 км.

Крісла першого та другого ряду мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: CarNewsChina

Як і всі BYD Yangwang U8, подовжений варіант має пневмопідвіску зі змінним (180-230 мм) кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють їздити боком. Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.

Між іншим, нещодавно стандартний BYD Yangwang U8 з’явився в Україні.

Також Фокус писав про найдешевший електрокросовер BYD за $10 400.