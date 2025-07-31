У продаж надходить дешевший електрифікований суперник Rolls-Royce Cullinan від BYD (фото)
Лінійку Yangwang U8 поповнила розкішна подовжена модифікація L. Великий позашляховик від BYD має дорогий салон та золотий декор, а також отримав 1180-сильну електрифіковану установку і вміє їздити боком.
Новий BYD Yangwang U8 в подовженому виконанні надходить у продаж в Китаї за ціною від 1,3 мільйона юанів ($181 000) і стане доступнішою альтернативою Rolls-Royce Cullinan. Про люксовий позашляховик розповіли на сайті CarNewsChina.
Позашляховик BYD Yangwang U8L вирізняється 23-дюймовими дисками і двосекційними дверима багажника. Його логотип та деякий декор виготовили з 24-каратного золота. До того ж, авто подовжили.
Розміри BYD Yangwang U8L:
- довжина – 5400 мм;
- ширина – 2049 мм;
- висота – 1921 мм;
- колісна база – 3250 мм.
Салон BYD Yangwang U8L оздобили дорогою шкірою та деревом. На передній панелі встановили три екрани, окремий монітор є і для задніх пасажирів.
Позашляховик є шестимісним, причому крісла першого і другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також є панорамний дах, камери кругового огляду, роздільний клімат-контроль, і вікна з функцією зміни ступеню тонування.
Новий BYD Yangwang U8L дебютував у плагін-гібридному виконанні із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і чотирима електромоторами. Сумарна віддача становить 1180 к. с., що дозволяє стартувати до сотні за 3,6 с. Запас ходу на бензині та електротязі складає 1000 км.
Як і всі BYD Yangwang U8, подовжений варіант має пневмопідвіску зі змінним (180-230 мм) кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють їздити боком. Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.
Між іншим, нещодавно стандартний BYD Yangwang U8 з’явився в Україні.
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