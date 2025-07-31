Ціна — всього $10 400: на ринок виходить найдешевший електрокросовер BYD (фото)

Електричний кросовер BYD Yuan UP отримав дешеву базову версію. Вона коштує всього 10 400 доларів та має запас ходу 300 км.

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Новий електромобіль BYD Yuan UP надходить у продаж в Китаї, а пізніше почнеться експорт моделі під назвою Atto 2. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокросовера становить 301 км Фото: BYD Auto

4,3-метровий міський електрокросовер BYD Yuan UP у базовій версії отримав нову силову установку. Електромотор на 94 к. с. та 180 Н∙м дозволяє розганятися до 100 км/год за 12 с.

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До того ж, встановили меншу та дешевшу батарею ємністю 32 кВт∙год. Запас ходу становить 301 км, а швидка зарядка батареї на 80% займає 30 хвилин. Для довідки: дорожчий кросовер BYD Yuan UP має 177-сильний мотор, а його запас ходу становить 400 км.

Дешева модель непогано оснащена Фото: BYD Auto

Зовні та всередині найдешевший кросовер BYD нічим не відрізняється від інших версій моделі. Із його комплектації прибрали панорамний дах та систему напівавтономного руху God’s Eye. Попри це, дешевий електромобіль BYD Yuan UP непогано оснащений – є цифровий щиток приладів, 14,1-дюймовий тачскрін, безключовий доступ, кондиціонер, аудіосистема і точка Wi-Fi.

До речі, нещодавно розсекретили великий сімейний кросовер BYD потужністю 950 сил, оснащений "Мавіком" на даху.

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