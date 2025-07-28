Майже 1000 сил і "Мавік" на даху: сімейний кросовер від BYD показали до прем'єри (фото)

Опубліковано перші фото Denza N8L від BYD. Великий електрифікований кросовер для родини отримає установку потужністю понад 900 сил і систему напівавтономного руху.

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Новий кросовер BYD Denza N8L дебютує у другому кварталі 2026 року. Про це повідомляє сайт Cnevpost.

Дизайн BYD Denza N8L

Кросовер є простішою і доступнішим аналогом Denza N9. Автомобілі схожі зовні і вирізняються стриманим дизайном із довгим капотом та високою віконною лінією. Новий BYD Denza N8L відрізняється інакшими бамперами, а також тоненькими розділеними фарами і ліхтарями. До того ж, він дещо менший.

BYD Denza N8L отримає 955-сильну установку Фото: BYD Auto

Розміри BYD Denza N8L:

довжина – 5200 мм;

ширина – 1999 мм;

висота – 1820 мм;

колісна база – 3075 мм.

Новий BYD Denza N8L запропонують у версіях на 6 та 7 місць. У салоні встановлять цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Модель отримає систему напівавтономного руху God’s Eye, а за доплату запропонують контейнер із дроном DJI Mavic на даху.

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Кросовер BYD Denza N8L, характеристики

Характеристики BYD Denza N8L частково розкрили. Кросовер отримає плагін-гібридну установку з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Сумарна віддача складе 955 к. с., а розгін до сотні займе приблизно 4 секунди. Батарея ємністю 47 кВтгод дозволить проїжджати приблизно 200 км на електротязі.

Ціна BYD Denza N8L наразі не оголошена, але відомо, що він буде дешевшим за модель N9, яка коштує від 54 тис. доларів.

Між іншим, нещодавно презентували новий електромобіль BYD за ціною "Дастера".

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