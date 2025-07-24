Запас ходу — до 1670 км: дебютував електрифікований кросовер BYD за ціною Duster (фото)

У Китаї презентовано новий BYD Sealion 06. Доступний сімейний кросовер із великим багажником запропонують в гібридних та електричних модифікаціях потужністю до 395 сил.

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Стартова ціна BYD Sealion 06 в гібридному та електричному виконанні однакова — 139 800 юанів ($19 300). Найдорожчі версії моделі коштують 169 800 юанів ($23 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Зовнішність BYD Sealion 06 витримана у новому фірмовому стилі Фото: CarNewsChina

Кросовер BYD Sealion 06 – перший представник нового сімейства моделей, які вирізняються дещо інакшим дизайном. У зовнішності авто більше граней, його фари розділені, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Крім того, в основі моделі лежить нова платформа 3.0 Evo із 800-вольтним електрообладнанням.

Кросовер випускають в електричних та гібридних версіях Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Sealion 06 2025:

довжина – 4810 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1675 мм;

колісна база – 2820 мм;

маса – 1890 кг.

Запас ходу авто сягає 1670 км Фото: CarNewsChina

У салоні встановлено невеликий цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 757-1630 л, також в електричних версій є 142-літровий відсік спереду.

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Комплектація BYD Sealion 06 включає доступ в салон зі смартфону, панорамний дах, підігрів та вентиляцію сидінь. Також кросовер отримав набір систем безпеки і систему напівавтономного руху God’s Eye.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Sealion 06 EV доступний у трьох модифікаціях:

EV 550 – один мотор, 231 к. с., 7,5 с до 100 км/год, батарея на 65,3 кВт∙год, запас ходу 550 км;

EV 610 – один мотор, 245 к. с., 6,7 с до 100 км/год, батарея на 78,7 кВт∙год, запас ходу 550 км;

EV 610 AWD – два мотори, 395 к. с., 4,9 с до 100 км/год, батарея на 78,7 кВт∙год, запас ходу 550 км.

Об"єм багажника BYD Sealion 06 становить 757-1630 л Фото: CarNewsChina

Плагін-гібрид BYD Sealion 06 DM-i отримав 1,5-літрову бензинову четвірку на 99 к. с. та 215-сильний електромотор. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с.

На вибір пропонують батареї на 18,3 та 26,6 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 120 та 200 км, відповідно. Загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1670 км.

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