Запас хода — до 1670 км: дебютировал электрифицированный кроссовер BYD по цене Duster (фото)
В Китае презентован новый BYD Sealion 06. Доступный семейный кроссовер с большим багажником предложат в гибридных и электрических модификациях мощностью до 395 сил.
Стартовая цена BYD Sealion 06 в гибридном и электрическом исполнении одинакова — 139 800 юаней ($19 300). Самые дорогие версии модели стоят 169 800 юаней ($23 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер BYD Sealion 06 — первый представитель нового семейства моделей, которые отличаются несколько иным дизайном. Во внешности авто больше граней, его фары разделены, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
Кроме того, в основе модели лежит новая платформа 3.0 Evo с 800-вольтным электрооборудованием.
Габариты BYD Sealion 06 2025:
- длина — 4810 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1675 мм;
- колесная база — 2820 мм;
- масса — 1890 кг.
В салоне установлен небольшой цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 757-1630 л, также у электрических версий есть 142-литровый отсек спереди.
Комплектация BYD Sealion 06 включает доступ в салон со смартфона, панорамную крышу, подогрев и вентиляцию сидений. Также кроссовер получил набор систем безопасности и систему полуавтономного движения God's Eye.
Электромобиль BYD Sealion 06 EV доступен в трех модификациях:
- EV 550 — один мотор, 231 л. с., 7,5 с до 100 км/ч, батарея на 65,3 кВт∙ч, запас хода 550 км;
- EV 610 — один мотор, 245 л. с., 6,7 с до 100 км/ч, батарея на 78,7 кВт∙ч, запас хода 550 км;
- EV 610 AWD — два мотора, 395 л. с., 4,9 с до 100 км/ч, батарея на 78,7 кВт∙ч, запас хода 550 км.
Плагин-гибрид BYD Sealion 06 DM-i получил 1,5-литровую бензиновую четверку на 99 л. с. и 215-сильный электромотор. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с.
На выбор предлагают батареи на 18,3 и 26,6 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 120 и 200 км соответственно. Общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1670 км.
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