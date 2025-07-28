Почти 1000 сил и "Мавик" на крыше: семейный кроссовер от BYD показали до премьеры (фото)

Опубликованы первые фото Denza N8L от BYD. Большой электрифицированный кроссовер для семьи получит установку мощностью более 900 сил и систему полуавтономного движения.

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Новый кроссовер BYD Denza N8L дебютирует во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает сайт Cnevpost.

Дизайн BYD Denza N8L

Кроссовер является более простым и доступным аналогом Denza N9. Автомобили похожи внешне и отличаются сдержанным дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией. Новый BYD Denza N8L отличается иными бамперами, а также тоненькими разделенными фарами и фонарями. К тому же, он несколько меньше.

BYD Denza N8L получит 955-сильную установку Фото: BYD Auto

Размеры BYD Denza N8L:

длина — 5200 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1820 мм;

колесная база — 3075 мм.

Новый BYD Denza N8L предложат в версиях на 6 и 7 мест. В салоне установят цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Модель получит систему полуавтономного движения God's Eye, а за доплату предложат контейнер с дроном DJI Mavic на крыше.

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Кроссовер BYD Denza N8L, характеристики

Характеристики BYD Denza N8L частично раскрыли характеристики BYD Denza N8L. Кроссовер получит плагин-гибридную установку с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Суммарная отдача составит 955 л.с., а разгон до сотни займет примерно 4 секунды. Батарея емкостью 47 кВтч позволит проезжать примерно 200 км на электротяге.

Цена BYD Denza N8L пока не объявлена, но известно, что он будет дешевле модели N9, которая стоит от 54 тыс. долларов.

Между прочим, недавно презентовали новый электромобиль BYD по цене "Дастера".

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