Цена — всего $10 400: на рынок выходит самый дешевый электрокроссовер BYD (фото)

Электрический кроссовер BYD Yuan UP получил дешевую базовую версию. Она стоит всего 10 400 долларов и имеет запас хода 300 км.

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Новый электромобиль BYD Yuan UP поступает в продажу в Китае, а позже начнется экспорт модели под названием Atto 2. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокроссовера составляет 301 км Фото: BYD Auto

4,3-метровый городской электрокроссовер BYD Yuan UP в базовой версии получил новую силовую установку. Электромотор на 94 л.с. и 180 Н∙м позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12 с.

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К тому же, установили меньшую и более дешевую батарею емкостью 32 кВт∙ч. Запас хода составляет 301 км, а быстрая зарядка батареи на 80% занимает 30 минут. Для справки: более дорогой кроссовер BYD Yuan UP имеет 177-сильный мотор, а его запас хода составляет 400 км.

Дешевая модель неплохо оснащена Фото: BYD Auto

Внешне и внутри самый дешевый кроссовер BYD ничем не отличается от других версий модели. Из его комплектации убрали панорамную крышу и систему полуавтономного движения God's Eye. Несмотря на это, дешевый электромобиль BYD Yuan UP неплохо оснащен — есть цифровой щиток приборов, 14,1-дюймовый тачскрин, бесключевой доступ, кондиционер, аудиосистема и точка Wi-Fi.

Кстати, недавно рассекретили большой семейный кроссовер BYD мощностью 950 сил, оснащенный "Мавиком" на крыше.

Также Фокус писал, что в Украину привезли самый дорогой BYD, которой умеет плавать и ездить боком.