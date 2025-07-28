Міський малюк: розсекречено найдешевший електромобіль Honda (фото)

Опубліковано офіційні фото Honda N-One e. Мініатюрний міський електрокар буде дешевим і матиме запас ходу в 270 км.

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Нова Honda N-One e офіційно дебютує у вересні на автошоу IAA в Мюнхені та стане найдешевшим електрокаром японської марки на глобальному ринку. Перші подробиці авто з’явилися на сайті Car Expert.

Запас ходу авто складе 270 км Фото: Honda

Як і бензинова Honda N-One попереднього покоління, електромобіль належить до так званого сегменту кей-карів – мініатюрних міських авто. Хетчбек сягає лише 3,4 м завдовжки. Його конкурентами стануть нові Renault Twingo та Volkswagen ID.1.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Honda

Електромобіль Honda N-One своїми великими круглими фарами старшу Honda e. У нього невеликий високий капот та короткі звиси кузова.

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У салоні переважають рубані поверхні. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом повторної переробки. Електрокар отримав два дисплеї та доволі крупні кнопки.

В оздобленні використали матеріали, отримані шляхом вторинної переробки Фото: Honda

Характеристики Honda N-One e наразі тримають у секреті, зазначається лише, що запас ходу складатиме 270 км. За попередніми даними, електрокар отримає мотор на 64 к. с. та 162 Н∙м і батарею ємністю 29,6 кВт∙год.

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