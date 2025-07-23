Із навігацією і запасом ходу 70 км: у продаж надходить кращий електроскутер Honda (відео)

Нова Honda CUV e: виходить на європейський ринок. Найдосконаліший електроскутер марки із запасом ходу понад 70 км є «зеленою» альтернативою 125-кубовим бензиновим моделям.

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Електричний скутер Honda CUV e: — перша із 10 двоколісних моделей, які створять спеціально для Європи. Він коштує приблизно від 4000 євро. Про новинку розповіли на офіційному сайті Honda.

Нова Honda CUV e: отримала мотор на 8 к. с. (6 кВт) і 22 Н∙м. Електроскутер масою 117 кг здатен розвинути 83 км/год. Силова установка має три режими їзди.

Запас ходу Honda CUV e: становить 72 км Фото: Honda

Дві знімні літій-іонні батареї сумарною ємністю 1,3 кВт∙год забезпечують запас ходу до 72 км. Їх зарядка від домашньої електромережі займає приблизно 6 годин.

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Новий електроскутер Honda CUV e: вирізняється сучасним молодіжним дизайном. У нього діодна оптика, а в якості опції доступне вітрове скло.

Електроскутер розганяється до 83 км/год Фото: Honda

Електричний скутер досить багато оснащений – є цифровий щиток приладів, безключовий доступ, USB-порт для підзарядки гаджетів та система допомоги при русі заднім ходом. За доплату пропонують супутникову навігацію із функцію інформування про погоду в режимі реального часу.

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