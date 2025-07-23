С навигацией и запасом хода 70 км: в продажу поступает лучший электроскутер Honda (видео)

Новая Honda CUV e: выходит на европейский рынок. Самый совершенный электроскутер марки с запасом хода более 70 км является "зеленой" альтернативой 125-кубовым бензиновым моделям.

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Электрический скутер Honda CUV e: — первая из 10 двухколесных моделей, которые создадут специально для Европы. Он стоит примерно от 4000 евро. О новинке рассказали на официальном сайте Honda.

Новая Honda CUV e: получила мотор на 8 л.с. (6 кВт) и 22 Н∙м. Электроскутер массой 117 кг способен развить 83 км/ч. Силовая установка имеет три режима езды.

Запас хода Honda CUV e: составляет 72 км Фото: Honda

Две съемные литий-ионные батареи суммарной емкостью 1,3 кВт∙ч обеспечивают запас хода до 72 км. Их зарядка от домашней электросети занимает примерно 6 часов.

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Новый электроскутер Honda CUV e: отличается современным молодежным дизайном. У него диодная оптика, а в качестве опции доступно ветровое стекло.

Электроскутер разгоняется до 83 км/ч Фото: Honda

Электрический скутер достаточно богато оснащен — есть цифровой щиток приборов, бесключевой доступ, USB-порт для подзарядки гаджетов и система помощи при движении задним ходом. За доплату предлагают спутниковую навигацию с функцией информирования о погоде в режиме реального времени.

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