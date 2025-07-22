От $140: в Китае выпустили самые дешевые электрические скутеры и мопеды в мире (фото)

Производитель электрической мототехники из Китая Mifun создал целую линейку дешевых электроскутеров. Они стоят на уровне бюджетных смартфонов.

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Китайские электроскутеры Mifun — самые дешевые в мире. Их продают онлайн через маркетплейс Alibaba, причем при заказе оптовой партии (например, для служб проката или доставки) цена электроскутеров существенно снижается. Интересно, что модели не имеют названия.

Запас хода электроскутера составляет 70 км Фото: CNBC

Самый дешевый электроскутер Mifun стоит всего 170 долларов (без стоимости доставки) в розницу и $140 — при заказе крупной партии свыше 300 единиц. На вид это типичный представитель своего класса и внешне мало что выдает его бюджетность.

Китайский электроскутер Mifun оснащен мотором на 1,36 л. с. (1 кВт) и способен развить 45 км/ч. Батарея емкостью 20 А∙ч обеспечивает запас хода до 70 км, а ее зарядка занимает 6-8 часов.

Электромопед Mifun продают за $163-193 Фото: CNBC

Электробайк имеет амортизаторы на обоих колесах. Передние тормоза — дисковые, а задние — барабанные.

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Кроме того, есть электрический скутер с несколько иным дизайном и стоимостью 175 долларов в розницу и $145 — при заказе 300 единиц.

Мопед оснащен двигателем на 400 Вт Фото: CNBC

Также предлагают электрический мопед, который стоит 193 доллара, а оптом — $163. Он получил мотор мощностью 0,5 л. с. (400 Вт) и разгоняется до 38 км/ч. Запас хода — до 60 км.

Кстати, недавно представили самый быстрый электросамокат в мире, способный развить 160 км/ч.

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