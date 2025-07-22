Від $140: у Китаї випустили найдешевші електричні скутери та мопеди у світі (фото)

Виробник електричної мототехніки з Китаю Mifun створив цілу лінійку дешевих електроскутерів. Вони коштують на рівні бюджетних смартфонів.

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Китайські електроскутери Mifun – найдешевші у світі. Їх продають онлайн через маркетплейс Alibaba, причому при замовленні оптової партії (приміром, для служб прокату чи доставки) ціна електроскутерів суттєво знижується. Цікаво, що моделі не мають назви.

Запас ходу електроскутера складає 70 км Фото: Alibaba

Найдешевший електроскутер Mifun коштує усього 170 доларів (без вартості доставки) у роздріб та $140 – при замовленні великої партії понад 300 одиниць. На вид це типовий представник свого класу і зовні мало що видає його бюджетність.

Китайський електроскутер Mifun оснащений мотором на 1,36 к. с. (1 кВт) і здатен розвинути 45 км/год. Батарея ємністю 20 А∙год забезпечує запас ходу до 70 км, а її зарядка займає 6-8 годин.

Електромопед Mifun продають за $163-193 Фото: Alibaba

Електробайк має амортизатори на обох колесах. Передні гальма – дискові, а задні – барабанні.

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Крім того, є електричний скутер з дещо інакшим дизайном та вартістю 175 доларів у роздріб та $145 – при замовленні 300 одиниць.

Мопед оснащений двигуном на 400 Вт Фото: Alibaba

Також пропонують електричний мопед, який коштує 193 долари, а оптом — $163. Він отримав мотор потужністю 0,5 к. с. (400 Вт) та розганяється до 38 км/год. Запас ходу – до 60 км.

До речі, нещодавно представили найшвидший електросамокат у світі, здатний розвинути 160 км/год.

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