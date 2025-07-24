Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і BMW 3 Series: причина відома (фото)
Acura TLX припинять виробляти вже найближчим часом. Нове покоління преміального седана не планується.
Останні Acura TLX зійдуть з конвеєра заводу в Огайо (США) до кінця липня, а після цього підприємство почнуть переобладнувати для випуску електрокросовера Acura RSX. Цю інформацію вже офіційно підтвердили у Honda, повідомляє сайт Motor1.
Представники японського автогіганта пояснили припинення випуску Acura TLX "еволюцією потреб клієнтів та зміною ландшафту автомобільної галузі".
Очевидно мається на увазі той факт, що седани стали менш популярними і автомобілісти натомість обирають кросовери. Через це за 2024 рік продали приблизно 7500 Acura TLX, а за першу половину 2025 року – 3634.
Для порівняння: у 2015 році продали 47 000 Acura TLX першого покоління. Саме тоді модель вийшла на ринок, змінивши Acura TL. Преміальний седан став доступнішою альтернативою Audi A4 і BMW 3 Series.
Нинішній седан Acura TLX другої генерації випускається із 2021 року. Седан у стандартній версії оснащений 2,0-літровою 272-сильною турбочетвіркою, а в зарядженій модифікації Type S отримав 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю 360 к. с.
Між іншим, у 2025 році припинять випускати і останній заряджений хетчбек Ford.
Також Фокус писав, що дешевий кросовер Honda перетворили на клон Jeep.