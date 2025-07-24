Honda припиняє випуск недорогого конкурента Audi A4 і BMW 3 Series: причина відома (фото)

Acura TLX припинять виробляти вже найближчим часом. Нове покоління преміального седана не планується.

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Останні Acura TLX зійдуть з конвеєра заводу в Огайо (США) до кінця липня, а після цього підприємство почнуть переобладнувати для випуску електрокросовера Acura RSX. Цю інформацію вже офіційно підтвердили у Honda, повідомляє сайт Motor1.

Представники японського автогіганта пояснили припинення випуску Acura TLX "еволюцією потреб клієнтів та зміною ландшафту автомобільної галузі".

Acura TLX випускали з 2015 року Фото: Acura

Очевидно мається на увазі той факт, що седани стали менш популярними і автомобілісти натомість обирають кросовери. Через це за 2024 рік продали приблизно 7500 Acura TLX, а за першу половину 2025 року – 3634.

Для порівняння: у 2015 році продали 47 000 Acura TLX першого покоління. Саме тоді модель вийшла на ринок, змінивши Acura TL. Преміальний седан став доступнішою альтернативою Audi A4 і BMW 3 Series.

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Нинішній седан Acura TLX другої генерації випускається із 2021 року. Седан у стандартній версії оснащений 2,0-літровою 272-сильною турбочетвіркою, а в зарядженій модифікації Type S отримав 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю 360 к. с.

Між іншим, у 2025 році припинять випускати і останній заряджений хетчбек Ford.

Також Фокус писав, що дешевий кросовер Honda перетворили на клон Jeep.