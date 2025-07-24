Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series: причина известна (фото)

Acura TLX прекратят производить уже в ближайшее время. Новое поколение премиального седана не планируется.

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Последние Acura TLX сойдут с конвейера завода в Огайо (США) до конца июля, а после этого предприятие начнут переоборудовать для выпуска электрокроссовера Acura RSX. Эту информацию уже официально подтвердили в Honda, сообщает сайт Motor1.

Представители японского автогиганта объяснили прекращение выпуска Acura TLX "эволюцией потребностей клиентов и изменением ландшафта автомобильной отрасли".

Acura TLX выпускали с 2015 года Фото: Acura

Очевидно имеется в виду тот факт, что седаны стали менее популярными и автомобилисты вместо этого выбирают кроссоверы. Из-за этого за 2024 год продали примерно 7500 Acura TLX, а за первую половину 2025 года — 3634.

Для сравнения: в 2015 году продали 47 000 Acura TLX первого поколения. Именно тогда модель вышла на рынок, сменив Acura TL. Премиальный седан стал более доступной альтернативой Audi A4 и BMW 3 Series.

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Нынешний седан Acura TLX второй генерации выпускается с 2021 года. Седан в стандартной версии оснащен 2,0-литровой 272-сильной турбочетверкой, а в заряженной модификации Type S получил 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 360 л.с.

Между прочим, в 2025 году прекратят выпускать и последний заряженный хэтчбек Ford.

Также Фокус писал, что дешевый кроссовер Honda превратили в клон Jeep.