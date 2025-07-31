В продажу поступает более дешевый электрифицированный соперник Rolls-Royce Cullinan от BYD (фото)

Линейку Yangwang U8 пополнила роскошная удлиненная модификация L. Большой внедорожник от BYD имеет дорогой салон и золотой декор, а также получил 1180-сильную электрифицированную установку и умеет ездить боком.

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Новый BYD Yangwang U8 в удлиненном исполнении поступает в продажу в Китае по цене от 1,3 миллиона юаней ($181 000) и станет более доступной альтернативой Rolls-Royce Cullinan. О люксовом внедорожнике рассказали на сайте CarNewsChina.

Внедорожник BYD Yangwang U8L отличается 23-дюймовыми дисками и двухсекционной дверью багажника. Его логотип и некоторый декор изготовили из 24-каратного золота. К тому же, авто удлинили.

Внедорожник удлинили до 5,4 м Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Yangwang U8L:

длина — 5400 мм;

ширина — 2049 мм;

высота — 1921 мм;

колесная база — 3250 мм.

Салон BYD Yangwang U8L украсили дорогой кожей и деревом. На передней панели установили три экрана, отдельный монитор есть и для задних пассажиров.

На передней панели установлены два экрана Фото: CarNewsChina

Внедорожник является шестиместным, причем кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, раздельный климат-контроль, и окна с функцией изменения степени тонировки.

Новый BYD Yangwang U8L дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и четырьмя электромоторами. Суммарная отдача составляет 1180 л. с., что позволяет стартовать до сотни за 3,6 с. Запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

Кресла первого и второго ряда имеют электропривод, вентиляцию и массаж Фото: CarNewsChina

Как и все BYD Yangwang U8, удлиненный вариант имеет пневмоподвеску с переменным (180-230 мм) клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют ездить боком. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза.

Между прочим, недавно стандартный BYD Yangwang U8 появился в Украине.

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