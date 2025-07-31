В продажу поступает более дешевый электрифицированный соперник Rolls-Royce Cullinan от BYD (фото)
Линейку Yangwang U8 пополнила роскошная удлиненная модификация L. Большой внедорожник от BYD имеет дорогой салон и золотой декор, а также получил 1180-сильную электрифицированную установку и умеет ездить боком.
Новый BYD Yangwang U8 в удлиненном исполнении поступает в продажу в Китае по цене от 1,3 миллиона юаней ($181 000) и станет более доступной альтернативой Rolls-Royce Cullinan. О люксовом внедорожнике рассказали на сайте CarNewsChina.
Внедорожник BYD Yangwang U8L отличается 23-дюймовыми дисками и двухсекционной дверью багажника. Его логотип и некоторый декор изготовили из 24-каратного золота. К тому же, авто удлинили.
Размеры BYD Yangwang U8L:
- длина — 5400 мм;
- ширина — 2049 мм;
- высота — 1921 мм;
- колесная база — 3250 мм.
Салон BYD Yangwang U8L украсили дорогой кожей и деревом. На передней панели установили три экрана, отдельный монитор есть и для задних пассажиров.
Внедорожник является шестиместным, причем кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, раздельный климат-контроль, и окна с функцией изменения степени тонировки.
Новый BYD Yangwang U8L дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и четырьмя электромоторами. Суммарная отдача составляет 1180 л. с., что позволяет стартовать до сотни за 3,6 с. Запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.
Как и все BYD Yangwang U8, удлиненный вариант имеет пневмоподвеску с переменным (180-230 мм) клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют ездить боком. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза.
Между прочим, недавно стандартный BYD Yangwang U8 появился в Украине.
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