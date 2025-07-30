Кардинально зміниться: новий Mitsubishi Pajero 2026 показали до презентації (фото)

Оприлюднено зображення нового Mitsubishi Pajero Sport. Наступне покоління позашляховика збереже рамну конструкцію та отримає потужний турбодизель.

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Новий Mitsubishi Pajero Sport дебютує в кінці нинішнього або на початку наступного року. Не виключено, що модель змінить назву на Mitsubishi Pajero. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Рендери Mitsubishi Pajero Sport створили на основі шпигунських фото моделі. Нещодавно позашляховик помітили під час тестів.

Позашляховик отримає 204-сильний турбодизель Фото: youtube.com/theottle

Авто вирізняється кутастим дизайном та має типовий для позашляховиків двооб’ємний профіль. У нього високий капот, вигнута віконна лінія та розширені крила. Велика решітка радіатора поєднується з Г-подібними діодними фарами.

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Новий Mitsubishi Pajero Sport збереже рамну конструкцію та залишиться побратимом пікапа L200, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Він буде більшим та просторішим за попередника. У салоні встановлять збільшені екрани.

Mitsubishi Pajero Sport проходить тести Фото: autoevolution.com

У Mitsubishi L200 запозичать і потужніший 2,4-літровий турбодизель на 204 к. с., який працюватиме в парі з 8-ступінчастим автоматом. Звісно ж, збережеться фірмовий повний привід Super Select 4WD зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

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