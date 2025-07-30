Кардинально изменится: новый Mitsubishi Pajero 2026 показали до презентации (фото)

Обнародованы изображения нового Mitsubishi Pajero Sport. Следующее поколение внедорожника сохранит рамную конструкцию и получит мощный турбодизель.

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Новый Mitsubishi Pajero Sport дебютирует в конце нынешнего или в начале следующего года. Не исключено, что модель сменит название на Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Рендеры Mitsubishi Pajero Sport создали на основе шпионских фото модели. Недавно внедорожник был замечен во время тестов.

Внедорожник получит 204-сильный турбодизель Фото: youtube.com/theottle

Авто отличается угловатым дизайном и имеет типичный для внедорожников двухобъемный профиль. У него высокий капот, изогнутая оконная линия и расширенные крылья. Большая решетка радиатора сочетается с Г-образными диодными фарами.

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Новый Mitsubishi Pajero Sport сохранит рамную конструкцию и останется собратом пикапа L200, который недавно побывал на тесте Фокуса. Он будет больше и просторнее предшественника. В салоне установят увеличенные экраны.

Mitsubishi Pajero Sport проходит тесты Фото: autoevolution.com

У Mitsubishi L200 позаимствуют и более мощный 2,4-литровый турбодизель на 204 л. с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Конечно же, сохранится фирменный полный привод Super Select 4WD с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус рассказывал о новом французском конкуренте Audi Q5 и BMW X3.

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