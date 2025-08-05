Раскрыты первые подробности нового конкурента Toyota Prado от Kia (фото)
Внедорожник Kia Mohave получит преемника. Новую рамную модель с оригинальным дизайном презентуют в ближайшие годы и предложат в бензиновой и дизельной версиях.
Информацию о разработке внедорожника подтвердил вице-президент центра проектирования шасси средне- и крупногабаритных транспортных средств Kia Донг Хун Кан. Об этом сообщает сайт Drive.com.au.
Новый внедорожник Kia бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport. Донг Хун Кан отметил, что его разработка будет довольно быстрой, ведь в его основе будет лежать уже созданный рамный пикап Kia Tasman.
Ежегодно будут производить примерно по 80 000 внедорожников, которые будут продавать в разных уголках мира. Известно, что модель представят в Азии, Австралии, Африке и Южной Америке.Важно
У собрата Kia Tasman внедорожник позаимствует большинство агрегатов. В анфас две модели будут идентичными, то есть новая модель отличается оригинальным рубленым дизайном.
Рамный внедорожник Kia предложат в семиместном исполнении. На передней панели установят сразу три дисплея.
Как и пикап Kia Tasman, внедорожник будут комплектовать 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л. с. и 2,2-литровым 210-сильным турбодизелем. Обе версии получат 8-ступенчатый автомат, а полный привод дополнят понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Между прочим, недавно Kia презентовала семейный электромобиль за $21 000 с запасом хода 500 км.
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