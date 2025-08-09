В Киеве заметили новейший спортивный электрокроссовер Smart (фото)

В Украину начали завозить новый Smart #3. Электрический купе-кроссовер отличается элегантным дизайном и получил мощные силовые установки.

Related video

Один из первых Smart #3 в Украине заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Электрический кроссовер завозят в Украину неофициально из Китая (там эту модель выпускают). Цена Smart #3 стартует с 35 000 долларов.

Авто отличается стремительным дизайном Фото: Topcars UA

Новый Smart #3 — обтекаемый электрический купе-кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные формы кузова, аркообразная крыша и высокая оконная линия.

Важно

Цена $20000 и большой багажник: в Украине появился новый семейный кроссовер Citroen (фото)

4,4-метровый электрокроссовер использует платформу Smart #1. У него позаимствовали и салон с узким цифровым щитком приборов, большим 12,8-дюймовым тачскрином и высокой центральной консолью.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: Smart

Силовые установки также знакомы по Smart #1, а также по Volvo EX30, который использует эту же платформу. Электрокроссовер предлагают в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,7 до 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Электрокар предлагают в вариантах на 272 и 428 сил Фото: Topcars UA

Электромобиль Smart #3 оснащен батареей емкостью 66 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составляет от 415 до 455 км.

Между прочим, недавно в Киеве появился 1500-сильный электромобиль Xiaomi.

Также Фокус писал об электрифицированном кроссовере Smart с запасом хода 1600 км.