В Киеве заметили новейший спортивный электрокроссовер Smart (фото)
В Украину начали завозить новый Smart #3. Электрический купе-кроссовер отличается элегантным дизайном и получил мощные силовые установки.
Один из первых Smart #3 в Украине заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.
Электрический кроссовер завозят в Украину неофициально из Китая (там эту модель выпускают). Цена Smart #3 стартует с 35 000 долларов.
Новый Smart #3 — обтекаемый электрический купе-кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные формы кузова, аркообразная крыша и высокая оконная линия.Важно
4,4-метровый электрокроссовер использует платформу Smart #1. У него позаимствовали и салон с узким цифровым щитком приборов, большим 12,8-дюймовым тачскрином и высокой центральной консолью.
Силовые установки также знакомы по Smart #1, а также по Volvo EX30, который использует эту же платформу. Электрокроссовер предлагают в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,7 до 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
Электромобиль Smart #3 оснащен батареей емкостью 66 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составляет от 415 до 455 км.
Между прочим, недавно в Киеве появился 1500-сильный электромобиль Xiaomi.
Также Фокус писал об электрифицированном кроссовере Smart с запасом хода 1600 км.