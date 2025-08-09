У Києві помітили новітній спортивний електрокросовер Smart (фото)

В Україну почали завозити новий Smart #3. Електричний купе-кросовер вирізняється елегантним дизайном та отримав потужні силові установки.

Один із перших Smart #3 в Україні помітили в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Електричний кросовер завозять в Україну неофіційно з Китаю (там цю модель випускають). Ціна Smart #3 стартує з 35 000 доларів.

Авто вирізняється стрімким дизайном Фото: Topcars UA

Новий Smart #3 – обтічний електричний купе-кросовер із елегантним дизайном. У нього плавні форми кузова, аркоподібний дах та висока віконна лінія.

4,4-метровий електрокросовер викорстовує платформу Smart #1. У нього запозичили і салон із вузьким цифровим щитком приладів, великим 12,8-дюймовим тачскріном і високою центральною консоллю.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: Smart

Силові установки також знайомі за Smart #1, а також за Volvo EX30, який використовує цю ж платформу. Електрокросовер пропонують у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 428-сильній модифікаціях. Розгін до 100 км/год займає від 3,7 до 5,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Електрокар пропонують у варіантах на 272 та 428 сил Фото: Topcars UA

Електромобіль Smart #3 оснащений батареєю ємністю 66 кВт∙год. Запас ходу кросовера становить від 415 до 455 км.

