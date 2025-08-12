В Україні помітили потужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)

В Одесі сфотографували яскравий кросовер Lamborghini Urus. Недешеве авто із потужним V8 отримало цікавий тюнінг від вдіомого ательє.

Тюнінг Lamborghini Urus доволі популярний у світі, проте в Україні таких авто небагато. Світлини спортивного кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Кросовер Lamborghini Urus отримав тюнінг-пакет Soft Kit від німецького ательє Mansory. Він включає обвіс, масивний задній дифузор та карбоновий капот. Крім того, встановлені особливі колісні диски з низькопрофільною гумою та широкі наконечники вихлопних труб.

Ззаду з'явився масивний дифузор Фото: Topcars UA

Як відомо, в Mansory також за доплату пропонують і антикрило, і дорожче оздоблення салону шкірою та карбоном, і тюнінг-пакети, які можуть збільшити потужність двигуна до 745, 820 чи навіть 900 сил.

Нагадаємо, що стандартний дорестайлінговий кросовер Lamborghini Urus оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 650 к. с. та 850 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а до 200 км/год — за 12,8 с. Максимальна швидкість становить 305 км/год.

Між іншим, нещодавно в Україні розбили кросовер Lamborghini Urus. Авто втратило керованість на трасі в дощ.

