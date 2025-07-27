Мощность — более 700 сил: в Киеве заметили новейший BMW на "бляхах" за $160 000 (фото)

В Киеве сфотографировали новый BMW M5 G60 на еврономерах. Спортивный седан оснащен 727-сильной гибридной установкой и развивает более 300 км/ч.

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Новый BMW M5 G60 официально продается в Украине по цене от $160 000, однако пока этих седанов на наших дорогах очень мало. Фотографии заряженного авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан стартует до сотни за 3,5 с и развивает 305 км/ч Фото: Topcars UA

Седан BMW M5 претерпел существенные изменения, ведь стал плагин-гибридом — получил силовую установку от флагманского кроссовера XM. 4,4-литровый V8 твин-турбо дополнили электромотором, что увеличило суммарную отдачу до 727 л. с. и 1000 Н∙м.

Новый BMW M5 разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а до 200 км/ч — за 10,9 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч. В то же время, благодаря большой батарее на 18,6 кВт∙ч он способен проехать 69 км на электротяге.

Авто имеет швейцарские номера Фото: Topcars UA

BMW M5 G60 является полноприводным, но имеет заднеприводный режим для дрифта. Также установлены управляемые задние колеса, спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами и улучшенные тормоза.

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От стандартного BMW 5 Series G60 заряженная версия отличается более агрессивными бамперами, обвесом, задним спойером и 20-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: BMW

Конкретно этот седан BMW M5 G60 имеет швейцарские номера. Значит, либо авто еще не растаможили, либо это зарубежные гости.

Между прочим, недавно в Киеве появился самый быстрый седан в мире, способный развить более 350 км/ч.

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