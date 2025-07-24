Как у Байдена: в Украине заметили редкого соперника BMW M4 из США (фото)

В Одессе сфотографировали спортивный Cadillac ATS-V 2015 года. Заряженное авто с 470-сильным турбомотором развивает более 300 км/ч.

Related video

Cadillac ATS-V — довольно редкая модель, которая официально не поставлялась в Украину. Фотографии спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар Cadillac ATS-V выпускался в кузовах купе и седан, причем четырехдверный вариант в свое время даже был в гараже Джо Байдена. Заряженное авто от General Motors бросило вызов BMW M3/M4, Audi RS4 и Mercedes C63 AMG.

Авто получило обвес, задний спойлер и 18-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Под капотом Cadillac ATS-V установлен 3,6-литровый V6 твин-турбо на 470 л.с. и 603 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 304 км/ч.

Важно

Их выпустили всего 300: в Украине заметили заряженный BMW стоимостью более $100 000 (фото)

Автомобиль выпускали с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он получил адаптивные амортизаторы, самоблокирующийся дифференциал и тормоза Brembo.

Спорткар получил 470-сильный V6 твин-турбо Фото: Topcars UA

Отличить купе Cadillac ATS-V от стандартной модели можно по особой решетке радиатора, более агрессивным бамперам, обвесу и заднему спойлеру. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Topcars UA

В салоне Cadillac ATS-V установлены спортивные кресла Recaro. Салон отделан кожей и замшей, а за доплату предлагались и карбоновые вставки.

Между прочим, недавно в Украину привезли первый электромобиль Cadillac Escalade на 760 сил.

Также Фокус писал о мощном 840-сильном Mercedes на "бляхах" в Одессе.