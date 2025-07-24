Як у Байдена: в Україні помітили рідкісного суперника BMW M4 зі США (фото)

В Одесі сфотографували спортивний Cadillac ATS-V 2015 року. Заряджене авто із 470-сильним турбомотором розвиває понад 300 км/год.

Related video

Cadillac ATS-V – доволі рідкісна модель, яку офіційно не постачали в Україну. Світлини спорткара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар Cadillac ATS-V випускали в кузовах купе та седан, причому чотиридверний варіант свого часу навіть був у гаражі Джо Байдена. Заряджене авто від General Motors кинуло виклик BMW M3/M4, Audi RS4 і Mercedes C63 AMG.

Авто отримало обвіс, задній спойлер і 18-дюймові диски Фото: Topcars UA

Під капотом Cadillac ATS-V встановлено 3,6-літровий V6 твін-турбо на 470 к. с. та 603 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 304 км/год.

Важливо

Їх випустили лише 300: в Україні помітили заряджений BMW вартістю понад $100 000 (фото)

Автомобіль випускали з 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він отримав адаптивні амортизатори, самоблокувальний диференціал та гальма Brembo.

Спорткар отримав 470-сильний V6 твін-турбо Фото: Topcars UA

Відрізнити купе Cadillac ATS-V від стандартної моделі можна за особливою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами, обвісом та заднім спойлером. Стандартними є 18-дюймові диски.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Topcars UA

У салоні Cadillac ATS-V встановлені спортивні крісла Recaro. Салон оздоблений шкірою та замшею, а за доплату пропонували і карбонові вставки.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли перший електромобіль Cadillac Escalade на 760 сил.

Також Фокус писав про потужний 840-сильний Mercedes на "бляхах" в Одесі.