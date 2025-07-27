Потужність — понад 700 сил: у Києві помітили новітній BMW на "бляхах" за $160 000 (фото)

У Києві сфотографували новий BMW M5 G60 на єврономерах. Спортивний седан оснащений 727-сильною гібридною установкою і розвиває понад 300 км/год.

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Новий BMW M5 G60 офіційно продається в Україні за ціною від $160 000, проте наразі цих седанів на наших дорогах дуже мало. Світлини зарядженого авто з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан стартує до сотні за 3,5 с і розвиває 305 км/год Фото: Topcars UA

Седан BMW M5 зазнав суттєвих змін, адже став плагін-гібридом – отримав силову установку від флагманського кросовера XM. 4,4-літровий V8 твін-турбо доповнили електромотором, що збільшило сумарну віддачу до 727 к. с. і 1000 Н∙м.

Новий BMW M5 розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а до 200 км/год – за 10,9 с. Максимальна швидкість становить 305 км/год. Водночас, завдяки великій батареї на 18,6 кВт∙год він здатен проїхати 69 км на електротязі.

Авто має швейцарські номери Фото: Topcars UA

BMW M5 G60 є повнопривідним, але має задньопривідний режим для дрифту. Також встановлені керовані задні колеса, спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами і покращені гальма.

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Від стандартного BMW 5 Series G60 заряджена версія відрізняється агресивнішими бамперами, обвісом, заднім спойером і 20-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні кермо і сидіння.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: BMW

Конкретно цей седан BMW M5 G60 має швейцарські номери. Отже, або авто ще не розмитнили, або це закордонні гості.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився найшвидший седан у світі, здатний розвинути понад 350 км/год.

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