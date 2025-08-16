930-сильний ексклюзив: у Києві помітили заряджений Mercedes S-Class за 20 мільйонів (фото)

У Києві з’явився екстремальний седан Mercedes S-Class у тюнінгу від Brabus. 930-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 3,2 с.

Новий Mercedes S-Class Brabus B40E-930 коштує 405 000 євро, тобто майже 20 мільйонів гривень. Світлини ексклюзивного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Седан оснащений 930-сильною плагін-гібридною установкою Фото: Topcars UA

За основу для проєкту Brabus B40E-930 взяли найпотужніший плагін-гібрид Mercedes-AMG S63 E-Performance із 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Віддачу його силової установки збільшили до 930 к. с. та 1510 Н∙м, а також встановили спортивний вихлоп.

Розгін до 100 км/год займає 3,2 с Фото: Topcars UA

Седан Mercedes S-Class Brabus здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 290 км/год. До того ж, гібрид здатен пересуватися на електротязі і витрачає лише 4,4 л на 100 км у комбінованому циклі.

Відрізнити Brabus B40E-930 від стандартного Mercedes-AMG S63 можна за особливою решіткою радіатора, карбоновими обвісу та спойлеру. До того ж встановлені 21-дюймові диски Brabus, а кузов дещо занизили.

Салон оздоблений дорогою шкірою і карбоном Фото: Topcars UA

Тюнінг Mercedes S-Class від Brabus також включає покращене оздоблення салону. Інтер'єр обшили дорогою червоною шкірою із перфорацією та прикрасили карбоном.

До речі, це не найшвидший седан у Києві. Нещодавно в столиці помітили 1500-сильний електромобіль Xiaomi, здатний розвинути 359 км/год.

Також Фокус повідомляв, що в столиці помітили яскравий вінтажний Porsche відомого депутата.