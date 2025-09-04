Шик за $600 000: в Киеве заметили новейший электромобиль Rolls-Royce (фото)
В центре Киева сфотографировали новый Rolls-Royce Spectre 2025. Люксовое купе является самым дорогим электрокаром в Украине.
Новый Rolls-Royce Spectre в Украине стоит примерно 600 000 долларов. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Несмотря на высокую цену электромобиль Rolls-Royce Spectre пользуется популярностью среди состоятельных украинцев. В нашей стране уже зарегистрировано примерно два десятка этих авто.
5,5-метровое купе Rolls-Royce Spectre является преемником модели Wraith и сохраняет стремительный дизайн с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Фирменная хромовая решётка радиатора Rolls-Royce сочетается с тонкими диодными фарами.Важно
Четырехместный салон Rolls-Royce Spectre отделан дорогой кожей и деревом. Покупателям предлагают персонализировать интерьер. Подсветка потолка имитирует звездное небо.
Новый Rolls-Royce Spectre оснащен полноприводной двухмоторной установкой на 585 л.с. и 900 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Комфорт езды обеспечивает пневмоподвеска.
Электрокар Rolls-Royce получил большую батарею емкостью 102 кВт∙ч. Паспортный запас хода достигает 520 км.
Между прочим, недавно другой электромобиль Rolls-Royce Spectre попал в ДТП в Черкассах.
