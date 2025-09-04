Шик за $600 000: у Києві помітили новітній електромобіль Rolls-Royce (фото)

У центрі Києва сфотографували новий Rolls-Royce Spectre 2025. Люксове купе є найдорожчим електрокаром в Україні.

Новий Rolls-Royce Spectre в Україні коштує приблизно 600 000 доларів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Попри високу ціну електромобіль Rolls-Royce Spectre користується популярністю серед заможних українців. У нашій країні вже зареєстровано приблизно два десятки цих авто. У базі даних OpenDataBot вказано, що конкретно це авто поставили на облік 21 серпня.

Ціна Rolls-Royce Spectre сягає 600 000 доларів Фото: Topcars UA

5,5-метрове купе Rolls-Royce Spectre є наступником моделі Wraith і зберігає стрімкий дизайн із довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом. Фірмова хромова решітка радіатора Rolls-Royce поєднується з тонкими діодними фарами.

Важливо

Чотиримісний салон Rolls-Royce Spectre оздоблений дорогою шкірою та деревом. Покупцям пропонують персоналізувати інтер’єр. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Rolls-Royce

Новий Rolls-Royce Spectre оснащений повнопривідною двомоторною установкою на 585 к. с. та 900 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.

Запас ходу Rolls-Royce Spectre становить 520 км Фото: Topcars UA

Електрокар Rolls-Royce отримав велику батарею ємністю 102 кВт∙год. Паспортний запас ходу сягає 520 км.

Між іншим, нещодавно інший електромобіль Rolls-Royce Spectre потрапив у ДТП в Черкасах.

Також Фокус повідомляв, що у Рівному помітили 620-сильний суперкар Ferrari Roma.