Капсула времени за $15 000: в Украине продается "Запорожец" в новом состоянии (фото, видео)

В Киеве выставили на продажу хорошо сохранившийся ЗАЗ-968 1971 года. Старый "Запорожец" проехал всего 5000 км.

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Об этом сообщает "Авто24".

Этот "Запорожец" 1971 года — капсула времени, которая долгое время не эксплуатировалась. Последний раз ЗАЗ-968 проходил обязательный техосмотр в 1984 году.

Автомобиль несколько десятилетий хранился в гараже, где его и обнаружили в 2023 году. "Запорожец" почистили и привели в порядок. Он прошел полное техобслуживание и ремонт тормозной системы, также пришлось заменить руль.

Авто годами стояло в гараже Фото: OLX

ЗАЗ-968 в хорошем состоянии и находится на ходу. Автомобиль оценили в 15 000 долларов.

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Найденный "Запорожец" 1971 года — ранняя версия модели ЗАЗ-968. Она отличается характерным хромированным декором в передней части кузова, который имитирует решетку радиатора. Таких автомобилей сохранилось очень мало.

Двигатель ЗАЗ прошел обслуживание Фото: OLX

ЗАЗ-968 выпускали с 1970 по 1979 год (затем на смену ему пришла обновленная модель ЗАЗ-968М). Авто комплектовали 1,2-литровым двигателем V4 мощностью 40 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляла 120 км/ч.

Ранее на продажу выставили седан "Волга" для КГБ с пробегом всего 280 км. Авто оснащено двигателем V8 и автоматической КПП.

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