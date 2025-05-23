Капсула часу за $15 000: в Україні продається "Запорожець" у новому стані (фото, відео)

У Києві виставили на продаж добре збережений ЗАЗ-968 1971 року. Старий «Запорожець» проїхав усього 5000 км.

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Про це повідомляє "Авто24".

Цей "Запорожець" 1971 року – капсула часу, яка тривалий час не експлуатувалася. Востаннє ЗАЗ-968 проходив обов’язковий техогляд у 1984 році.

Автомобіль кілька десятиліть зберігався у гаражі, де його і виявили в 2023 році. "Запорожець" почистили та привели в порядок. Він пройшов повне техобслуговування та ремонт гальмівної системи, також довелося замінити кермо.

Авто роками стояло в гаражі Фото: OLX

ЗАЗ-968 в гарному стані та перебуває на ходу. Автомобіль оцінили в 15 000 доларів.

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Знайдений "Запорожець" 1971 року – рання версія моделі ЗАЗ-968. Вона вирізняється характерним хромованим декором в передній частині кузова, який імітує решітку радіатора. Таких автомобілів збереглося дуже мало.

Двигун ЗАЗ пройшов обслуговування Фото: OLX

ЗАЗ-968 випускали з 1970 по 1979 рік (потім на зміну йому прийшла оновлена модель ЗАЗ-968М). Авто комплектували 1,2-літровим двигуном V4 потужністю 40 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 120 км/год.

Раніше на продаж виставили седан "Волга" для КДБ із пробігом усього 280 км. Авто оснащене двигуном V8 та автоматичною КПП.

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