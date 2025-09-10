Повернення легенди: Ferrari відродила знаменитий суперкар Testarossa (фото, відео)

Суперкар Ferrari Testarossa повертається на ринок. Нове покоління знаменитої моделі отримало гібридну установку потужністю понад 1000 сил і здатне розвинути понад 330 км/год.

Новий Ferrari Testarossa приходить на зміну моделі SF90 Stradale та вийде на ринок на початку 2026 року за ціною від 500 000 євро. Про авто розповіли на офіційному сайті Ferrari.

Купе та родстер Ferrari 849 Testarossa (саме така повна назва моделі) не схожі на знаменитого предка зовні, зате нагадують флагманський суперкар F80. Авто вирізняється стрімким клиноподібним силуетом із вираженим "носом" та продовгуватими фарами, з’єднаними чорною смугою. У нього вигнутий дах та два загострених спойлери ззаду.

Суперкар оснащений 1050-сильною гібридною установкою Фото: Ferrari

В основі авто лежить карбоновий монокок, тому 4,7-метрове купе важить 1570 кг. За доплату пропонують пакет Assetto Fiorano, який знижує масу на 30 кг. Аеродинаміка забезпечує 415 кг притискної сили при 250 км/год.

Салон Ferrari 849 Testarossa орієнтований на водія Фото: Ferrari

Салон Ferrari Testarossa 2026 оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою та орієнтований на водія – його відділяє висока центральна консоль. На кермо винесено перемикачі фар, двірників та вказівників повороту. Усередині встановлено два екрани – для водія та пасажира.

В оздобленні використали шкіру, алькантару та карбон Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 849 Testarossa зберіг гібридну установку попередника з 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами, проте її віддача виросла до 1050 к. с.

Розгін до 100 км/год займає 2,3 с, а до 200 км/год – 6,35 с. Максимальна швидкість перевищує 330 км/год. Разом із тим, гібрид Ferrari здатен проїхати 25 км на електротязі.

У лінійці Ferrari 849 Testarossa є купе і родстер Фото: Ferrari

Повнопривідний Ferrari 849 Testarossa оснащений адаптивними амортизаторами та гучнішим спортивним вихлопом. Більші карбоново-керамічні гальма дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку 28,5 м.

