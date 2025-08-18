Продали за $26 мільйонів: новий суперкар Ferrari подорожчав у 11 разів за 10 хвилин (фото)

У США на аукціоні продали новий Ferrari Daytona SP3. За екстремальний 840-сильний суперкар віддали 26 мільйонів доларів.

Related video

Ціна Ferrari Daytona SP3 у стандартному виконанні становить $2,25 мільйона, тобто суперкар за 10 хвилин аукціону подорожчав у 11 разів і став найдорожчою новою моделлю марки. Про це повідомляє сайт аукціону RM Sotheby’s.

Суперкар є останнім екземпляром Daytona SP3 Фото: RM Sotheby's

Купе Ferrari Daytona SP3 випустили накладом у 600 екземплярів і саме це — останнє в серії. Воно вирізняється незвичним забарвленням: половина кузова жовта, а на іншій — залишили голий карбон. Також встановили нові колісні диски.

Авто вирізняється оригінальним забарвленням Фото: RM Sotheby's

Особливим є і внутрішнє оздоблення із матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки. Також інтер’єр прикрасили оригінальними візерунками та декором.

Важливо

Створений українцем: за унікальний 96-річний Bentley заплатили понад $2 мільйони (фото)

Висока ціна Ferrari Daytona SP3 2025 обумовлена ще й тим, що отримані за автомобіль кошти надійдуть на благодійність.

У салоні використали особливе оздоблення Фото: RM Sotheby's

Нагадаємо, що суперкар Ferrari Daytona SP3 — екстремальна середньо моторна модель із дизайном у дусі гоночних Ferrari 330 P3 і P4 60-х років. Купе оснащене 6,5-літровим атмосферним V12 на 840 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,85 с і розвинути понад 340 км/год.

Хоча Daytona SP3 — найдорожчий новий Ferrari, та серед вінтажних моделей італійської марки існують і більш цінні авто. Зокрема, нещодавно на аукціон виставили Ferrari 250 GTO 1962 року, за який можуть отримати до $70 мільйонів.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде позашляховик королеви Єлизавети ІІ.