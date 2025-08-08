Легенда за $70 мільйонів: на продаж вистали найдорожчий Ferrari (фото)

У США на аукціон виставили Ferrari 250 GTO 1962 року. За уславлене гоночне авто із 300-сильним V12 можуть отримати до 70 мільйонів доларів.

Така ціна Ferrari 250 GTO не дивує, адже це найдорожча модель італійської марки за всю її історію. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Виготовлено лише 36 купе Ferrari 250 GTO Фото: Mecum

Виготовлено лише 36 купе Ferrari 250 GTO. Обтічне гоночне авто вагою тонну оснащене 3,0-літровим V12 потужністю 300 сил і здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с та розвинути 280 км/год.

Ferrari 250 GTO були непереможними і домінували в перегонах GT – тричі (в 1962-1964 роках) вигравали чемпіонат світу. Не дивно, що зараз ці авто продають за 50-70 мільйонів доларів.

Спорткар ніколи повністю не реставровували Фото: Mecum

Конкретно це купе Ferrari 250 GTO – єдине, пофарбоване в білий колір. Автомобіль придбав власник гоночної команди з Великої Британії Джон Коомбс.

Спорткар активно виступав у британських перегонах і неодноразово посідав призові місця. На ньому змагалися відомі гонщики Грем Хілл та Рой Салвадорі. Пізніше автомобіль передали інженерам Jaguar для вивчення його аеродинаміки.

Під капотом встановлено 300-сильний V12 Фото: Mecum

Після завершення гоночної кар’єри Ferrari 250 GTO неодноразово змінював власників. Його кілька разів перефарбовували і відновлювали двигун, проте ніколи повністю не реставрували.

