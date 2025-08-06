Непоказний шик: на аукціон виставили потужний позашляховик королеви Єлизавети ІІ (фото)
У Великій Британії виставили на аукціон непримітний Range Rover 2006 року. Преміальний позашляховик із компресорним V8 належав королеві Єлизаветі ІІ.
За королівський Range Rover планують отримати від 50 000 до 70 000 фунтів стерлінгів ($67 000 – 93 000). Про це повідомляється на сайті аукціону Iconic Auctioneers.
У гаражі британської королівської родини було чимало Land Rover, адже Єлизавета ІІ дуже любила цю марку і сама нерідко сідала за кермо позашляховиків.
Конкретно цей Range Rover третього покоління особливий тим, що оснащений 4,2-літровим компресорним V8 на 400 сил. Зазвичай королева Великої Британії обирала менш потужні позашляховики.
Авто пофарбоване у традиційний для британської королівської родини темно-зелений колір. Оздоблення його салону покращене – використані шкіра та горіх.
Звісно ж, Range Rover оснащений 20-дюймовими дисками, сенсорним екраном, роздільним клімат-контролем, електропакетом та пневмопідвіскою. Для Єлизавети ІІ встановили додаткові підніжки і ручки, а також підвели дроти для підключення спецобладнання.
Після експлуатації королівської родини авто продали і воно змінило кількох власників. Зараз його пробіг становить 193 тис. км.
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