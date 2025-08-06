Непоказний шик: на аукціон виставили потужний позашляховик королеви Єлизавети ІІ (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон непримітний Range Rover 2006 року. Преміальний позашляховик із компресорним V8 належав королеві Єлизаветі ІІ.

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За королівський Range Rover планують отримати від 50 000 до 70 000 фунтів стерлінгів ($67 000 – 93 000). Про це повідомляється на сайті аукціону Iconic Auctioneers.

Авто багато оснащене Фото: Iconic Auctioneers

У гаражі британської королівської родини було чимало Land Rover, адже Єлизавета ІІ дуже любила цю марку і сама нерідко сідала за кермо позашляховиків.

Конкретно цей Range Rover третього покоління особливий тим, що оснащений 4,2-літровим компресорним V8 на 400 сил. Зазвичай королева Великої Британії обирала менш потужні позашляховики.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Iconic Auctioneers

Авто пофарбоване у традиційний для британської королівської родини темно-зелений колір. Оздоблення його салону покращене – використані шкіра та горіх.

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Звісно ж, Range Rover оснащений 20-дюймовими дисками, сенсорним екраном, роздільним клімат-контролем, електропакетом та пневмопідвіскою. Для Єлизавети ІІ встановили додаткові підніжки і ручки, а також підвели дроти для підключення спецобладнання.

Під капотом встановлено 400-сильний компресорний V8 Фото: Iconic Auctioneers

Після експлуатації королівської родини авто продали і воно змінило кількох власників. Зараз його пробіг становить 193 тис. км.

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