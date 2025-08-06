Невзрачный шик: на аукцион выставили мощный внедорожник королевы Елизаветы II (фото)

В Великобритании выставили на аукцион неприметный Range Rover 2006 года. Премиальный внедорожник с компрессорным V8 принадлежал королеве Елизавете II.

Related video

За королевский Range Rover планируют получить от 50 000 до 70 000 фунтов стерлингов ($67 000 — 93 000). Об этом сообщается на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Авто богато оснащено Фото: Iconic Auctioneers

В гараже британской королевской семьи было немало Land Rover, ведь Елизавета II очень любила эту марку и сама нередко садилась за руль внедорожников.

Конкретно этот Range Rover третьего поколения особенный тем, что оснащен 4,2-литровым компрессорным V8 на 400 сил. Обычно королева Великобритании выбирала менее мощные внедорожники.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Iconic Auctioneers

Авто окрашено в традиционный для британской королевской семьи темно-зеленый цвет. Отделка его салона улучшена — использованы кожа и орех.

Важно

Созданный украинцем Bentley 1929 года оценили в $3,5 миллиона (фото)

Конечно же, Range Rover оснащен 20-дюймовыми дисками, сенсорным экраном, раздельным климат-контролем, электропакетом и пневмоподвеской. Для Елизаветы ІІ установили дополнительные подножки и ручки, а также подвели провода для подключения спецоборудования.

Под капотом установлен 400-сильный компрессорный V8 Фото: Iconic Auctioneers

После эксплуатации королевской семьи авто продали и оно сменило нескольких владельцев. Сейчас его пробег составляет 193 тыс. км.

Между прочим, недавно на аукцион выставили раритетный британский суперкар 80-х за $900 000 в новом состоянии.

Также Фокус писал, что режиссер Фрэнсис Форд Коппола продает за $2 миллиона "лучшее авто в мире".