Созданный украинцем Bentley 1929 года оценили в $3,5 миллиона (фото)
В США на аукцион выставили уникальный кабриолет Bentley Speed Six 1929 года. Его элегантный дизайн — работа выходца из Украины Якова Савчика.
За единственный в своем роде спорткар Bentley планируют получить до 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона Gooding Sotheby's.
Bentley Speed Six был особой заряженной моделью британской марки, которая дважды выигрывала 24-часовые гонки в Ле-Мане. Авто с большой 6,5-литровой шестеркой на 180 л. с. способно развить 180 км/ч.
Изготовлено всего 182 Bentley Speed Six, причем значительная часть авто получила эксклюзивные заказные кузова. Именно к таким машинам относится и этот кабриолет, кузов которого разработали в парижском ателье Saoutchik.
Фирма Saoutchik создана стилистом Яковом (Жаком) Савчиком. Выходец из Украины в юном возрасте эмигрировал во Францию и создал кузовное ателье.
С 1905 по 1955 год Яков Савчик создавал эксклюзивные автомобили со смелым дизайном. О них можно узнать из статьи Фокуса.
Bentley Speed Six от Saoutchik отличается элегантной внешностью с большим количеством хрома. Его салон обшит дорогой кожей, а переднюю панель покрыли полированным натуральным серебром.Важно
Этот кабриолет Bentley Speed Six Saoutchik был создан по заказу брокера из Сан-Франциско Уильяма Лейба, который владел автомобилем до смерти в 1950 году.
После этого Bentley несколько раз менял владельцев, а 10 лет назад прошел реставрацию в Великобритании. Кабриолет неоднократно участвовал в шоу ретроавто.
Кстати, недавно ателье Saoutchik возродили и оно уже представило первую новую модель.
Также Фокус писал, что продается спорткар 1928 года, созданный еще одним украинским дизайнером — графом Алексеем Сахновским из рода Терещенко.