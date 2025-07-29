Созданный украинцем Bentley 1929 года оценили в $3,5 миллиона (фото)

В США на аукцион выставили уникальный кабриолет Bentley Speed Six 1929 года. Его элегантный дизайн — работа выходца из Украины Якова Савчика.

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За единственный в своем роде спорткар Bentley планируют получить до 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона Gooding Sotheby's.

Кузов авто разработал дизайнер из Украины Яков Савчик Фото: GOODING&COMPANY

Bentley Speed Six был особой заряженной моделью британской марки, которая дважды выигрывала 24-часовые гонки в Ле-Мане. Авто с большой 6,5-литровой шестеркой на 180 л. с. способно развить 180 км/ч.

Изготовлено всего 182 Bentley Speed Six, причем значительная часть авто получила эксклюзивные заказные кузова. Именно к таким машинам относится и этот кабриолет, кузов которого разработали в парижском ателье Saoutchik.

Кабриолет отличается элегантным дизайном

Фирма Saoutchik создана стилистом Яковом (Жаком) Савчиком. Выходец из Украины в юном возрасте эмигрировал во Францию и создал кузовное ателье.

С 1905 по 1955 год Яков Савчик создавал эксклюзивные автомобили со смелым дизайном. О них можно узнать из статьи Фокуса.

Салон Bentley Speed Six отделан кожей и полированным серебром Фото: GOODING&COMPANY

Bentley Speed Six от Saoutchik отличается элегантной внешностью с большим количеством хрома. Его салон обшит дорогой кожей, а переднюю панель покрыли полированным натуральным серебром.

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Этот кабриолет Bentley Speed Six Saoutchik был создан по заказу брокера из Сан-Франциско Уильяма Лейба, который владел автомобилем до смерти в 1950 году.

Под капотом установлена 6,5-литровая 180-сильная шестерка Фото: GOODING&COMPANY

После этого Bentley несколько раз менял владельцев, а 10 лет назад прошел реставрацию в Великобритании. Кабриолет неоднократно участвовал в шоу ретроавто.

Кстати, недавно ателье Saoutchik возродили и оно уже представило первую новую модель.

Также Фокус писал, что продается спорткар 1928 года, созданный еще одним украинским дизайнером — графом Алексеем Сахновским из рода Терещенко.