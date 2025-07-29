Створений українцем Bentley 1929 року оцінили в $3,5 мільйона (фото)

У США на аукціон виставили унікальний кабріолет Bentley Speed Six 1929 року. Його елегантний дизайн – робота вихідця із України Якова Савчика.

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За єдиний у своєму роді спорткар Bentley планують отримати до 3,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону Gooding Sotheby’s.

Кузов авто розробив дизайнер з України Яків Савчик Фото: GOODING&COMPANY

Bentley Speed Six був особливою зарядженою моделлю британської марки, яка двічі вигравала 24-годинні перегони в Ле-Мані. Авто із великою 6,5-літровою шісткою на 180 к. с. здатне розвинути 180 км/год.

Виготовлено лише 182 Bentley Speed Six, причому значна частина авто отримала ексклюзивні замовні кузови. Саме до таких машин належить і цей кабріолет, кузов якого розробили в паризькому ательє Saoutchik.

Кабріолет вирізняється елегантним дизайном

Фірма Saoutchik створена стилістом Яковом (Жаком) Савчиком. Виходець із України в юному віці емігрував до Франції та створив кузовне ательє.

Із 1905 по 1955 рік Яків Савчик створював ексклюзивні автомобілі зі сміливим дизайном. Про них можна дізнатися зі статті Фокусу.

Салон Bentley Speed Six оздоблений шкірою та полірованим сріблом Фото: GOODING&COMPANY

Bentley Speed Six від Saoutchik вирізняється елегантною зовнішністю з великою кількістю хрому. Його салон обшито дорогою шкірою, а передню панель покрили полірованим натуральним сріблом.

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Цей кабріолет Bentley Speed Six Saoutchik створили на замовлення брокера із Сан-Франциско Вільяма Лейба, який володів автомобілем до смерті в 1950 році.

Під капотом встановлено 6,5-літрову 180-сильну шістку Фото: GOODING&COMPANY

Після цього Bentley кілька разів змінював власників, а 10 років тому пройшов реставрацію у Великій Британії. Кабріолет неодноразово брав участь у шоу ретроавто.

До речі, нещодавно ательє Saoutchik відродили і воно уже представило першу нову модель.

Також Фокус писав, що продається спорткар 1928 року, створений ще одним українським дизайнером — графом Олексієм Сахновським із роду Терещенків.