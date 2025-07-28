В стиле 30-х: украинец своими руками создал впечатляющий винтажный спорткар (фото)

Инженер Всеволод Лущик из Киева построил спортивный родстер в ретростиле. Автомобиль поражает дизайном, качеством исполнения и вниманием к деталям.

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Над спорткаром Всеволод Лущик работал с конца 90-х годов, тщательно продумывая каждый его узел и компонент. Он показал Фокусу свое авто и рассказал историю его создания.

Дизайн выдержан в духе 30-х годов Фото: Тарас Брязгунов

Эскизы будущего родстера создал в 1995 году товарищ Всеволода Лущика, который увлекался дизайном. Изначально авто было более агрессивным, однако впоследствии инженер решил сделать его более элегантным.

В конструкции авто использованы агрегаты BMW 5 Series E28 и BMW 5 Series E28 Фото: Тарас Брязгунов

Спортивный автомобиль выглядит как пришелец из прошлого: у него длинный капот, короткая задняя часть и открытые передние колеса с изогнутыми крыльями. Естественно, что нестандартный спорткар привлекает внимание всех окружающих.

Всеволод Лущик работал над авто с 90-х годов Фото: Тарас Брязгунов

В конструкции авто использованы агрегаты BMW 5 Series E28. В частности, от баварского седана родстер получил двигатель, 5-ступенчатую механическую коробку передач, дисковые тормоза и заднюю подвеску.

Раму и кузов авто конструктор спроектировал с нуля. Был создан гипсовый макет, на котором выклеивались кузовные панели из пластика.

Конструктор придерживался бескомпромиссного подхода в решении технических задач ради эстетического вида авто, не боялся сложных решений и уделял немалое внимание малейшим деталям. Даже фары и фонари родстера созданы своими силами, а не позаимствованы у другой модели, что является редкостью при создании самодельных автомобилей.

Под капотом установлена 2,8-литровая 170-сильная шестерка BMW Фото: Тарас Брязгунов

Подвеску передних колес пришлось проектировать специально под суженный "нос" авто, поэтому она имеет довольно нестандартную конструкцию с торсионами от Renault 19, которые спрятаны в трубе рамы. Всеволод Лущик признался, что именно переднюю подвеску и двери было сложнее всего разработать и изготовить. Кстати, дверные ручки позаимствованы у Mini, однако замки имеют электропривод.

Кузов авто изготовлен из пластика

Довольно сложным оказался и процесс создания гнутого лобового стекла — оно также разработано специально под это авто и не заимствовано у другой модели.

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Салон обшит кожей, причем передняя панель — собственной разработки. Сиденья позаимствованы у BMW 3 Series E30. Конструктор позаботился и о безопасности, поэтому за креслами есть защитные стальные дуги.

Салон отделан кожей Фото: Тарас Брязгунов

Самодельное спортивное авто весит всего 800 кг, поэтому 2,8-литровой рядной шестерки BMW мощностью 170 л. с. ему вполне хватает. Легкий родстер резво разгоняется и быстрее значительной части современных авто.

Между прочим, недавно режиссер Фрэнсис Форд Коппола выставил на продажу редкий Tucker 1948 года, который называли лучшим авто в мире.

Также Фокус рассказывал, что в Украине видели премиальное американское авто 70-х с большим 7,5-литровым V8.