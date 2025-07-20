Люксовый гигант: в Украине заметили знаменитое американское авто 70-х (фото)

В Одессе сфотографировали кабриолет Buick Electra 1972 года. Представительское авто из США с мощным V8 под капотом — большая редкость на наших дорогах.

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Buick Electra — одна из самых знаменитых моделей в истории американской марки. Фото кабриолета появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Buick Electra — полноразмерная премиальная модель, которая выпускалась с 1959 по 1990 год. Долгое время она была флагманом в линейке Buick.

Кабриолет выпускали с 7,5-литровым V8 Фото: Topcars UA

Этот Buick Electra 225 в исполнении Custom Special Edition относится к четвертому поколению модели, которое производилось с 1971 по 1976 год. Кабриолет достигает 5,8 м в длину и 2 м в ширину и весит 2 тонны. У него длинные капот и багажник, а в дизайне много хрома.

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Для своего времени Buick Electra 225 был довольно инновационным. Ему предлагали кожаный салон, кондиционер, круиз-контроль, радио, электроприводы стеклоподъемников, сидений и складной мягкой крыши.

Для модели предлагали кондиционер, круиз-контроль и электроприводы Фото: Topcars UA

Buick Electra 1972 года комплектовался огромным 7,5-литровым V8. Из-за экологических норм его мощность пришлось снизить до 250 л. с. В паре с двигателем работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 9 с, а максимальная скорость составляет 203 км/ч.

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