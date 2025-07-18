525-сильный зверь: в Украине заметили лимитированный заряженный пикап Ford за $120 000 (фото)

В Одессе сфотографировали сверхмощный пикап Ford F-150 Raptor в исполнении от Shelby. Таких 525-сильных монстров существует всего 500.

Related video

Пикап Shelby Raptor Baja Edition (именно так назвали авто) — настоящий раритет не только в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Знаменитая компания Shelby American в наше время дорабатывает не только Ford Mustang. Там создают и особые версии Ford F-150.

Пикап оснащен 525-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Этот Shelby Raptor Baja Edition создан на базе Ford F-150 Raptor 2027 года. Мощность его 3,5-литрового V6 твин-турбо увеличили до 525 л.с., а пиковый крутящий момент вырос до 830 Нм.

Важно

Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Этот гигант способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Кроме того, установлен громкий спортивный выхлоп.

Тюнинг Ford F-150 Raptor от Shelby также включает доработку подвески и увеличение клиренса на 75 мм. Кроме того, пикап получил новый капот с воздухозаборником, стальные бамперы, дополнительную оптику и внедорожные 35-дюймовые шины BFGoodrich KM2.

Авто получило 35-дюймовые внедорожные шины Фото: Topcars UA

Салон отделан дорогой кожей. Новый Ford Shelby Raptor Baja Edition 2017 года стоил примерно 120 000 долларов.

Примечательно, что в Украине есть и более экстремальный пикап Ford F-150 Raptor R на 700 сил.

Также Фокус писал, что в Киев недавно привезли внедорожник Ford Bronco Raptor.