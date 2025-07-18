525-сильний звір: в Україні помітили лімітований заряджений пікап Ford за $120 000 (фото)

В Одесі сфотографували надпотужний пікап Ford F-150 Raptor у виконанні від Shelby. Таких 525-сильних монстрів існує лише 500.

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Пікап Shelby Raptor Baja Edition (саме так назвали авто) – справжній раритет не лише в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Знаменита компанія Shelby American у наш час доопрацьовує не лише Ford Mustang. Там створюють і особливі версії Ford F-150.

Пікап оснащений 525-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Цей Shelby Raptor Baja Edition створений на базі Ford F-150 Raptor 2027 року. Потужність його 3,5-літрового V6 твін-турбо збільшили до 525 к. с., а піковий крутний момент зріс до 830 Нм.

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Цей гігант здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Крім того, встановлено гучний спортивний вихлоп.

Тюнінг Ford F-150 Raptor від Shelby також включає доопрацювання підвіски та збільшення кліренсу на 75 мм. Крім того, пікап отримав новий капот із повітрозабірником, сталеві бампери, додаткову оптику та позашляхові 35-дюймові шини BFGoodrich KM2.

Авто отримало 35-дюймові позашляхові шини Фото: Topcars UA

Салон оздоблено дорогою шкірою. Новий Ford Shelby Raptor Baja Edition 2017 року коштував приблизно 120 000 доларів.

Примітно, що в Україні є й екстремальніший пікап Ford F-150 Raptor R на 700 сил.

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