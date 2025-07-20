Люксовий гігант: в Україні помітили знамените американське авто 70-х (фото)

В Одесі сфотографували кабріолет Buick Electra 1972 року. Представницьке авто з США із потужним V8 під капотом – велика рідкість на наших дорогах.

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Buick Electra – одна із найзнаменитіших моделей в історії американської марки. Фото кабріолета з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Buick Electra – повнорозмірна преміальна модель, яку випускали з 1959 по 1990 рік. Тривалий час вона була флагманом у лінійці Buick.

Кабріолет випускали з 7,5-літровим V8 Фото: Topcars UA

Цей Buick Electra 225 у виконанні Custom Special Edition належить до четвертого покоління моделі, яке виробляли з 1971 по 1976 рік. Кабріолет сягає 5,8 м завдовжки та 2 м завширшки і важить 2 тонни. У нього довгі капот та багажник, а в дизайні чимало хрому.

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Для свого часу Buick Electra 225 був доволі інноваційним. Йому пропонували шкіряний салон, кондиціонер, круїз-контроль, радіо, електроприводи склопідіймачів, сидінь та складного м’якого даху.

Для моделі пропонували кондиціонер, круїз-контроль та електроприводи Фото: Topcars UA

Buick Electra 1972 року комплектували величезним 7,5-літровим V8. Через екологічні норми його потужність довелося знизити до 250 к. с. У парі з двигуном працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Розгін до 100 км/год займає 9 с, а максимальна швидкість становить 203 км/год.

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