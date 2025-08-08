Легенда за $70 миллионов: на продажу выставили самый дорогой Ferrari (фото)

В США на аукцион выставили Ferrari 250 GTO 1962 года. За прославленное гоночное авто с 300-сильным V12 могут получить до 70 миллионов долларов.

Такая цена Ferrari 250 GTO не удивляет, ведь это самая дорогая модель итальянской марки за всю ее историю. Об авто рассказали на сайте аукциона Mecum.

Изготовлено всего 36 купе Ferrari 250 GTO Фото: Mecum

Изготовлено всего 36 купе Ferrari 250 GTO. Обтекаемое гоночное авто весом в тонну оснащено 3,0-литровым V12 мощностью 300 сил и способно разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 280 км/ч.

Ferrari 250 GTO были непобедимыми и доминировали в гонках GT — трижды (в 1962-1964 годах) выигрывали чемпионат мира. Неудивительно, что сейчас эти авто продают за 50-70 миллионов долларов.

Спорткар никогда полностью не реставрировали Фото: Mecum

Конкретно это купе Ferrari 250 GTO — единственное, окрашенное в белый цвет. Автомобиль приобрел владелец гоночной команды из Великобритании Джон Коомбс.

Спорткар активно выступал в британских гонках и неоднократно занимал призовые места. На нем соревновались известные гонщики Грэм Хилл и Рой Салвадори. Позже автомобиль передали инженерам Jaguar для изучения его аэродинамики.

Под капотом установлен 300-сильный V12 Фото: Mecum

После завершения гоночной карьеры Ferrari 250 GTO неоднократно менял владельцев. Его несколько раз перекрашивали и восстанавливали двигатель, однако никогда полностью не реставрировали.

Между прочим, на аукцион за $23 миллиона выставили самый быстрый суперкар 90-х в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет неприметный внедорожник королевы Елизаветы ІІ.