Продали за $26 миллионов: новый суперкар Ferrari подорожал в 11 раз за 10 минут (фото)

В США на аукционе продали новый Ferrari Daytona SP3. За экстремальный 840-сильный суперкар отдали 26 миллионов долларов.

Related video

Цена Ferrari Daytona SP3 в стандартном исполнении составляет $2,25 миллиона, то есть суперкар за 10 минут аукциона подорожал в 11 раз и стал самой дорогой новой моделью марки. Об этом сообщает сайт аукциона RM Sotheby's.

Суперкар является последним экземпляром Daytona SP3 Фото: RM Sotheby's

Купе Ferrari Daytona SP3 выпустили тиражом в 600 экземпляров и именно это — последнее в серии. Оно отличается необычной окраской: половина кузова желтая, а на другой — оставили голый карбон. Также установили новые колесные диски.

Авто отличается оригинальной окраской Фото: RM Sotheby's

Особенным является и внутренняя отделка из материалов, полученных путем вторичной переработки. Также интерьер украсили оригинальными узорами и декором.

Важно

Создан украинцем: за уникальный 96-летний Bentley заплатили более $2 миллионов (фото)

Высокая цена Ferrari Daytona SP3 2025 обусловлена еще и тем, что полученные за автомобиль средства поступят на благотворительность.

В салоне использовали особую отделку Фото: RM Sotheby's

Напомним, что суперкар Ferrari Daytona SP3 — экстремальная среднемоторная модель с дизайном в духе гоночных Ferrari 330 P3 и P4 60-х годов. Купе оснащено 6,5-литровым атмосферным V12 на 840 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,85 с и развить более 340 км/ч.

Хотя Daytona SP3 — самый дорогой новый Ferrari, но среди винтажных моделей итальянской марки существуют и более ценные авто. В частности, недавно на аукцион выставили Ferrari 250 GTO 1962 года, за который могут получить до $70 миллионов.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет внедорожник королевы Елизаветы ІІ.