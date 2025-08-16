Создан украинцем: за уникальный 96-летний Bentley заплатили более $2 миллионов (фото)

В Калифорнии на аукционе продали эксклюзивный кабриолет Bentley Speed Six 1929 года. Единственное в своем роде авто создал выходец из Украины Яков Савчик.

За уникальный Bentley Speed Six заплатили 2 150 000 долларов. Об этом информирует сайт аукционного дома Gooding Sotheby's.

Всего выпустили всего 182 Bentley Speed Six и эти авто дважды выигрывали знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане. Спорткар с 6,5-литровой 180-сильной шестеркой способен развить 180 км/ч.

Элегантное авто выпущено в единственном экземпляре

Впрочем, кабриолет с эксклюзивным кузовом от ателье Saoutchik изготовили только один — по заказу брокера из Сан-Франциско Уильяма Лейба, который владел автомобилем до самой смерти в 1950 году и не хотел его продавать.

Выходец из Украины Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия — Савчук) в юном возрасте эмигрировал во Францию с родителями и в 1905 году основал в пригороде Парижа кузовное ателье.

Салон украсили кожей и натуральным серебром Фото: GOODING&COMPANY

Работы Якова Савчика отличались нетипичным авангардным дизайном и шикарным салоном. В разное время дизайнер создавал кузова для Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Pegaso, Delahaye, Hispano-Suiza и других премиальных авто. Подробнее о творениях украинца можно узнать в статье Фокуса.

6,5-литровая шестерка развивает 180 л.с. Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет Bentley Speed Six Drophead Coupe от Saoutchik отличается элегантной внешностью с большим количеством хрома, а его салон отделан дорогой кожей и натуральным серебром. 10 лет назад автомобиль прошел реставрацию.

