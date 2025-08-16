Створений українцем: за унікальний 96-річний Bentley заплатили понад $2 мільйони (фото)

У Каліфорнії на аукціоні продали ексклюзивний кабріолет Bentley Speed Six 1929 року. Єдине у своєму роді авто створив виходець із України Яків Савчик.

За унікальний Bentley Speed Six заплатили 2 150 000 доларів. Про це інформує сайт аукціонного дому Gooding Sotheby’s.

Усього випустили лише 182 Bentley Speed Six і ці авто двічі вигравали знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Спорткар з 6,5-літровою 180-сильною шісткою здатен розвинути 180 км/год.

Елегантне авто випущене в єдиному екземплярі

Утім, кабріолет із ексклюзивним кузовом від ательє Saoutchik виготовили лише один – на замовлення брокера із Сан-Франциско Вільяма Лейба, який володів автомобілем до самої смерті в 1950 році та не хотів його продавати.

Виходець із України Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище – Савчук) у юному віці емігрував до Франції з батьками і в 1905 році заснував у передмісті Парижа кузовне ательє.

Салон оздобили шкірою і натуральним сріблом Фото: GOODING&COMPANY

Роботи Якова Савчика вирізнялися нетиповим авангардним дизайном і шикарним салоном. У різний час дизайнер створював кузови для Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Pegaso, Delahaye, Hispano-Suiza та інших преміальних авто. Детальніше про творіння українця можна дізнатися у статті Фокусу.

6,5-літрова шістка розвиває 180 к. с. Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет Bentley Speed Six Drophead Coupe від Saoutchik вирізняється елегантною зовнішністю з великою кількістю хрому, а його салон оздоблений дорогою шкірою та натуральним сріблом. 10 років тому автомобіль пройшов реставрацію.

Між іншим, нещодавно компанію Saoutchik відродили і вона вже показала свою першу нову модель.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили позашляховик королеви Єлизавети ІІ.